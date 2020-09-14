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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. ضربة قاصمة لنجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والإعلان عن حدث هام في العاصمة صنعاء…(تفاصيل)

قال مصدر مطلع، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة صنعاء ضبطت خلية وصفها بالتخريبية، موضحا أنها تدار من خارج البلاد من قبل المخابرات الإماراتية عبر عمار محمد عبد الله صالح ،ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء تزامنا مع حادثة مقتل الشاب عبدالله قايد الاغبري التي أثارت غضب الشارع اليمني، حسب تعبير المصدر.

وأكد المصدر إلقاء القبض على خلية مكونة من “34” شخص تم تكليفها من قبل عمار صالح ، لإثارة الفوضى وتأجيج الشارع ودعم أعمال الشغب في العاصمة صنعاء من خلال الدعوة للخروج الى التظاهرات الحاشدة في شوارع صنعاء، والانغماس وسط الوقفات الاحتجاجية لعدد من أقرباء المغدور به عبدالله الاغبري، ونشر اخبار مضللة حول القضية تستهدف تشويه انصارالله “الحوثيين” وقيادات في حزب التجمع اليمني للاصلاح، بحسب المصدر.

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وأضاف “بعد تتبع أفراد الخلية من قبل قوات الأمن ومراقبة تحركاتهم وتواصلهم واتصالاتهم تبين أنهم يتلقون التوجيهات والدعم المالي من خارج اليمن وبالتحديد من دولة الإمارات لا سيما وأن عدد من أفراد الخلية تم ضبطهم أثناء استلامهم لحوالات مالية بمبالغ باهضة قدرت بنحو:”400” ألف دولار أرسلت لهم على عدة دفع وباسماء مختلفة متوزعة بين أفراد الخلية قبل أن تقوم قوات الأمن التابعة للحوثيين بضبط بقية أفرادها المتواجدين في صنعاء.