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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الفتاة السعودية التي تعمل في صالون حلاقة؟؟.. شاهدوا ماحدث بمحلها اليوم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المواطنة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول داخل صالون حلاقة بالطائف ، أنها تعمل على حلاقة شعر الأطفال دون العاشرة، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل نحو سبعة أشهر. وأوضحت الحلاقة وتدعى “وفاء” أن الصالون تم إغلاقه بسبب عدم تجديد الرخصة وسيتسأنف نشاطه بعد التجديد بواسطة البلدية ، بحسب عكاظ وأضافت أن المقطع المتداول فُهم بطريقة خاطئة ومؤذية، لأنه لم يوضح للعامة أن الصالون خاص بالأطفال دون العاشرة وهو الأمر الذي أثار ضجة وانفعالات سلبية من البعض . وتابعت : “لا ألوم المنفعلين وردودهم على ابنتهم، لكني أعتب على التشكيك وسوء الظن ولن أصبح يوما حلاقة للرجال”.

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