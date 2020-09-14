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عدن - ياسمين التهامي - مباحثات سعودية إماراتية بحرينية حول ملف اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، بحث مع أطراف إماراتية، وبحرينية، ويمنية آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الملف اليمني. وذكرت أن الجبير اتصل هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي. وجرى خلال الاتصالات بحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني، وفقاً للوكالة.

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