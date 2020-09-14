شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الهاشمية تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على السعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المملكة الهاشمية تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم استمرار ميليشيات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكدت وقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات للدفاع عن أمنهم واستقرارها. كما دان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استمرار جماعة الحوثيين بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدينة مأرب التي تأوي النازحين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيا ما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وشدد الفايز على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الهاشمية تعلن موقفها من هجوم الحوثيين على السعودية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.