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عدن - ياسمين التهامي - مارب: الجيش يعلن السيطرة على مواقع هامة بالمخدرة وتدمير ثلاثة أطقم للمليشيات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الجيش الوطني الاثنين أن قواته سيطرت على مواقع "هامة" في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة في بيان مقتضب، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على مواقع هامة في جبهة المخدرة، شمال غرب مارب. وذكر أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً. وأضاف أن "طيران تحالف دعم الشرعية دمّر ثلاثة أطقم للمليشيات كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للمليشيات". ومنذ أكثر من شهر، تشهد محافظة مأرب معارك هي الأعنف منذُ اندلاع الحرب في البلاد اثر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة. لكن الجماعة تواجه مقاومة شرسة من قوات الجيش الوطني مسنود بالقبائل التي تمكنت من استعادة عدة مواقع وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة.

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