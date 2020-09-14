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عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات من أمطار فيضانية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المركز الوطني للأرصاد، تحسن فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على محافظات "لحج، تعز، وإب" مع إمكانية امتدادها الى أجزاء من المرتفعات المحاذية للسواحل الغربية، وذلك خلال الـ24 الساعة القادمة. ولفت المركز إلى استقرار الأجواء اجمالاً على بقية المرتفعات الجبلية لتبقى صحوة إلى غائمة جزئياً وتميل الأجواء الى البرودة نسبيا أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات "ذمار، البيضاء، عمران وصنعاء" . وفي المناطق الساحلية، أوضح الأرصاد، أن الطقس فيها، سيكون صحو الى غائم جزئياً حار ورطب مع إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية، والرياح معتدلة السرعة اجمالاً تنشط احياناً على السواحل الجنوبية لتصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة مثيرة للأتربة والرمال. وأشار إلى أن الطقس سيكون في المناطق الصحراوية، صحو بوجه عام، حار نهارا مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على أجزاء منها والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال، تصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة. وفي أرخبيل سقطرى، توقع المركز، أن يكون طقس غائم جزئياً اجمالا مع تراجع نسبي في سرعات الرياح الموسمية لتتراوح بين 15 إلى 30عقدة. وحذر مركز الأرصاد الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.

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