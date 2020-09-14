رئيس مجلس النواب يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي مستجدات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مأرب والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وأزمة خزان صافر والممارسات الحوثية في مختلف المجالات وعدم انصياعها لخيارات السلام بما في ذلك عدم تنفيذ اتفاق استكهولم بشأن الحديدة وتعديها بمخالفة الآلية الخاصة بتنفيذ اتفاق استوكهولم والقرارات الدولية والمشاريع الخاصة بالتهدئة وإنها الحرب وإحلال السلام.

وفي اللقاء، عبر البركاني عن أسفه لمواقف الاتحاد الأوروبي وحالة الصمت تجاه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون والقتل والتدمير ومخالفة كل الاتفاقيات والتصعيد العسكري نحو مأرب فضلاً عن ممارساتها بتقيد الحريات والعبث في مناهج التعليم ونهب مدخرات الناس وممتلكاتهم واحكام الإعدامات.. مؤكداً على أهمية دور دول الإتحاد الأوروبي في إيقاف هذا العبث الحوثي والمشروع الإيراني الذي تنفذه في اليمن .

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واكد البركاني أن الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبلت خيارات السلام وتعاطت مع كل المشاريع الخاصة به عبر مبعوثي الأمم المتحدة الثلاثة ووقعت إتفاق استوكهولم الذي تواجه اليوم ضغوطاً كبيرة لالغاءه على المستوى الشعبي والسياسي.. مجدداً التأكيد على دعم الشرعية لجهود المبعوث الدولي مارتن جريفث الذي يواجه تعنت حوثي رافض لكل جهوده.

وطالب البركاني المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وايقاف عبث مليشيات الحوثي وتعنتها والحروب التي تخوضها ويقتل فيها الإنسان وتهدم المنشآت.

وأثنى البركاني على جهود المملكة العربية السعودية في الوصول إتفاق الرياض ووضع آلية لتنفيذه .. مشدداً على أهمية سرعة تنفيذه .

من جانبه عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشرعية والحريص على اليمن وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف أنحاءه .. مؤكداً ان السلام هو الخيار الأمثل لحل الأزمة اليمنية وان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المبعوث الاممي مارتن جريفث ومبادراته الخاصة بالسلام وإنهاء الحرب.

كما اكد السفير على ضرورة ايقاف الحرب في مأرب بصورة عاجلة.. لافتاً إلى الجهود التي تبذلها دول الإتحاد الاوروبي لتمويل إنقاذ خزن صافر وتجاوز كارثته البيئة والاقتصادية، ومجدداً التأكيد على أن الإتحاد الأوروبي سيظل يعمل مع مختلف الجهات لما فيه خدمة اليمن وتجاوز أزماته وتحقيق تطلعات شعبه.