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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب "الاغبري" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر وزير الاعلام معمر الارياني من لجوء مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران لقمع الاحتجاجات الشعبية العارمة بالعاصمة المختطفة صنعاء على خلفية جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري على يد خمسة اشخاص بينهم ضابط في الأمن الوقائي التابع للمليشيا واعتقال المشاركين فيها والدفع بإجراءات شكلية لدفن القضية.
وأوضح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان تفاصيل الجريمة ودوافع ارتكابها وعملية التعذيب الوحشي التي استمرت ست ساعات وانتهت بقتل الضحية لم تتضح حتى الان رغم الضغط الشعبي وتحول الجريمة لقضية رأي عام.
واشار الارياني الى ان الانتفاضة الشعبية تؤكد عدم ثقة المواطنين بإجراءات المليشيا الحوثية والمخاوف من تلاعبها بالقضية للتغطية على تورط قياداتها .
وحث المواطنين الاحرار في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران إلى توسيع دائرة الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط المليشيا الكهنوتية المتسلطة على رقاب اليمنيين، انتصارا لدماء عشرات الآلاف من القتلى والمعذبين والمشردين وضحايا الإجرام الحوثي المتواصل منذ ستة أعوام، واستعادة حريتهم وعزتهم وكرامتهم.
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