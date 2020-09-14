رئيس الوزراء المكلف: قطعنا خطوات كبيرة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، ان الجهود الجارية لاستكمال تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة بالتزامن مع تنفيذ الشق العسكري والأمني المحدد في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، قطعت خطوات كبيرة وهامة، في اطار حرص الجميع على توحيد الجهود لمعركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



ونوه رئيس الوزراء المكلف اثناء لقائه اليوم عدد من قيادات المقاومة الجنوبية، بالحرص الذي تبديه المكونات والقوى السياسية التي تم التشاور معها والمشاركة في الحكومة الجديدة، على توحيد الجهود وتكاملها لاستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين.. مشيرا الى ان الرؤية باتت واضحة للأولويات التي ستعمل من خلالها الحكومة الجديدة وبدعم قوي من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجميع الشركاء من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.

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وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الوصول الى اتفاق الرياض وآلية تسريعه ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة.. لافتا الى ان هذه المواقف ليست غريبه على المملكة وقيادتها في الوقوف الى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال انطلاقا من مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية.

وجرى خلال اللقاء تداول عدد من المواضيع المتصلة بسير تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة ومعايير اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات والخبرة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني، إضافة الى توحيد الجهود في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والتعامل مع الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية الراهنة.

وثمن المشاركون في اللقاء الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف في تقريب وجهات النظر والعمل بكل جهد في تحقيق الغايات من اتفاق الرياض وآلية التسريع، وتجاوز التحديات القائمة.. مؤكدين دعمهم لكل الجهود الرامية الى تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتركيز على معركة انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية.