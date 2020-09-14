"هاكرز يمني" يخترق هاتف القاتل الأول للشهيد "الأغبري" وماذا أرسل الاخير من هاتفه النقال.. والمحادثات داخل غرفة التعذيب!

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف"الهاكرز" اليمني "رمزي المقطري" عن تفاصيل مثيرة في قضية تعذيب وقتل الشهيد "عبدالله الاغيري" من قبل مالك محلات "السباعي" لبيع الهواتف النقالة وخمسة من العاملين لديه.

واكد "المقطري" في فيديو بثه عبر شبكة "يوتيوب" -تابعه اليمني اليوم -ان المجرم "السباعي" قام بارسال صور من هاتفه النقال الى شخص خارج المحل بعد ان عمل مزامنة بين هاتفه والبريد الالكتروني الخاص به منوها الى ان الصور التي ارسلها جميعها للشهيد "الاغبري" اثناء تعذيبه ومنها صورة وهو يحتضن مخدة في غرفة التعذيب الامر الذي يكشف انه كان يرسل الصور لشخص ما خارج المحل ليثبت له ان العامل الذي كشف حقيقة انشطة المحل المشبوهة في ابتزاز الفتيات وممارسة الدعارة اصبح تحت السيطرة ويتم تعذيبه قبيل،تصفيته جسديا بقطع شرايينه.

واشار "المقطري" الى انه تم الاستماع للاصوات داخل غرفة التعذيب دون التمكن من تمييز اصحابها لكن المحادثات كانت كلها تدور حول "ذواكر" الكترونية فقدت واتهام للشهيد "الاغبري " بسرقتها .

ولفت الى ان تم تفتيش محفظة "الاغبري" وعثروا فيها على احد الذواكر المفقودة وبعدها قرروا قتله بقطع شرايينه .

وقال "المقطري"انه تم تسليم كافة التسجيلاتوالصور التي تمكن من استخراجها من الهاتف لسلطات البحث الجنائي بصنعاء.

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