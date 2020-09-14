القوات الحكومية تحرر قرن "الصيعري" ومواقع شرق عاصمة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الجوف - الخليج 365

حررت القوات الحكومية، اليوم، مواقع جديدة شرق عاصمة الجوف.



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وأوضحت مصادر عسكرية، بأن "مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى، شرق مدينة الحزم.

ويأتي هذا عقب هجوم مباغت وسريع للقوات الحكومية على مواقع تمركز المليشيات مما أسفر عن تحرير قرن الصيعري والمواقع المجاورة وسقوط قتلى وجرحى وإغتنام أسلحة وذخائر إضافة إلى عدد من النواظر الليلية