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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يستعيد السيطرة على مواقع جديدة في مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت القوات الحكومية، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020م، من استعادة عدد من المواقع الهامة، في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب (شرق اليمن)، والتي كانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد سيطرت عليها مسبقاً. وخاضت القوات الحكومية معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية، وتمكنت من السيطرة على مواقع هامة في جبهة المخدرة، شمال غرب محافظة مأرب، بحسب ما قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة. وأسفرت المعارك عن مصرع وجرح عشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

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