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عدن - ياسمين التهامي - شااهد)..اكتشاف معلومات جديدة#وضحية جديدة بشأن مستشفى(يوني ماكس)تغير مسرى قضية اغتيال _الاغبري_ تفاصيل(صور+وثائق)

نشر المحامي الشهير فتحي العسيلي عبر صفحتة الرسمية فيس بوك منشوراً الذي اورد فيه تفاصيل جديدة وصادمة حول قضية الشهيد الاغبري الذي قتل من قبل خمسة مجرمين في محلات السباعي وذكر المحامي معلومات قد تغير من مسار مجري التحقيقات . حيث اكدت المحامي ان هنالك علاقة عمومة لحماً ودماً بين مالم المستشفى " يوني ماكس " باسم محمد زغير سعيد العامري " مع احد القتلة الخمسة المدعو " وليد سعيد زغير سعيد العامري " . وتسائل المحامي لماذا لا يتم التحقيق مع مدير المستشفى ولماذ كل هذا التجاهل من قبل السلطات. وهذا ما نشره نصا ً : #الشهيد_عبدالله_الاغبري بالوثائق احدالقتله ومالك المستشفى عيال عم دماً ولحم !!!!! مدير مستشفى يوني ماكس باسم محمد زغير سعيد العامري القاتل / وليد سعيد زغير سعيد العامري لماذا لم يتم التحقيق مع مدير المستشفى ؟؟ ولماذا تم نقل جثه الشهيد عبدالله الى المستشفى بعد تعذيبة وقتله ؟؟؟ شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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