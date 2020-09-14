عاجل| صرف راتب شهر واحد فقط للعسكريين !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصدر عسكري مسؤول أن البنك المركزي سيصرف راتب شهر مايو الماضي لمنتسبي القوات المسلحة من اصل استحقاقات خمسة أشهر. وقام البنك المركزي قبل ظهر اليوم بتحويل راتب شهر واحد فقط للحالات المعروفة عبر شركة الكريمي للصرافة وهي الشهداء والضباط الملحقين والقوى الجوية والدفاع الجوي وستبدأ عملية الصرف خلال الساعات القادمة فيما سيتم صرف رواتب الوحدات العسكرية لاحقأ. وفيما أشاد رئيس تحرير صحيفة الجيش الإعلامي علي منصور مقراط بجهود قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع التي باتت ترابط صباح كل يوم في البنك المركزي لمتابعة الموافقة بصرف مرتبات العسكريين في الوقت نفسه دعا الصحافي مقراط المرابطين في مخيمات الاعتصام قبالة مقر التحالف وعلى رأسهم قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن بقيادة المناضل اللواء صالح علي زنقل رئيس الهيئة إلى التفكير في آلية أخرى لتصعيد السلمي لانتزاع حقوقهم المشروعة بكل الوسائل والطرق المتاحة مالم سيبقون في نفس الحال طوال أيام واسابيع وأشهر عجاف وقد يصل الحال إلى صرف نصف راتب كل خمسة أشهر اونصف عام. وعبر رئيس صحيفة الجيش عن اسفة من تهرب قيادة الشرعية والتحالف من هذه الاستحقاقات المكتسبة التي لاتقبل التسييس والإذلال لاشرف شريحة عرفتها أرض الجنوب كما استنكر الموقف السلبي المفرط لقيادة المجلس الانتقالي التي خلت هولأ الأبطال وباتت تتفرج لمعاناتهم الشديدة طوال ثلاثة أشهر من اعتصامهم

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