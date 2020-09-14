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عدن - ياسمين التهامي - تعيين قائد القوات البرية الاماراتية في منصب رفيع في اليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، والذي تقودة السعودية، قراراً بتعيين قائد القوات البريه الاماراتيه السابق في منصب قائد أركان حرب العمليات العسكرية التابع للتحالف في اليمن. وقال مصدر في التحالف العربي انه تم تعيين اللواء الركن صالح العامري قائد القوات البرية الاماراتية السابق في منصب قائد أركان حرب العمليات العسكرية للتحالف في اليمن. يأتي هذا بعد ان فتحت السعودية ملف الفساد في الحرب اليمنية و إقالة قائد التحالف العربي وعدداً من المسؤولين الكبار.

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