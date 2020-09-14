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عدن - ياسمين التهامي - هل هناك علاقة بين قضية"الأغبري" وحملة إختطافات لضباط الأمن؟! تفاصيل أكثر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عدداً من ضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها بالعاصمة صنعاء. وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن المليشيات شنت حملة اختطاف طالت عدداً من ضباط الأمن بعد مداهمة منازلهم خلال اليومين الماضيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر إن المليشيات اختطفت الضباط بعد أكثر من شهرين من مراقبتهم والتنصت على هواتفهم النقالة. وأشار المصدر إلى أن المليشيات زعمت أن الضباط يقومون بالتواصل مع قيادات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة الشرعية في مأرب واتهمتهم بالخيانة والعمل لصالحها. وكان شن عدد من عناصر ما يسمى بالأمن الوقائي (جهاز مخابرات تابع لمليشيا الحوثي)، خلال الأيام القليلة الماضية، حملة اعتقالات واختطافات واسعة طالت عشرات الضباط المنتمين للإدارة العامة للبحث الجنائي، وكذا منتسبي جهاز الأمن السياسي. وقال مصدر استخباراتي إن عناصر الأمن الوقائي داهمت عشرات المنازل في وقت متأخر من الليل، واعتقلت ضباطاً ومساعدي ضباط كانوا يعملون في البحث الجنائي.

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