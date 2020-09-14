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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء... حالة ترقب لما سيحدث خلال الـ«24» ساعة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مليشيات الانقلاب الحوثية" الاحد" حالة الطوارئ في مختلف احياء وشوارع العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها بعد يوم واحد من تظاهرات حاشدة غضباً لتعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري. وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية مدججة بالاسلحة والهراوات انتشرت في احياء وشوارع صنعاء العاصمة تحسباً لأي تظاهرات للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب الاغبري. وأصدر الحوثيون تهديدات نشرت على حسابات نشطاء موالون لهم في مواقع التواصل الاجتماعي من خروج أي مظاهرات للمطالبة بالبت في قضية الاغبري. واختطفت المليشيات الحوثية" الاحد" ٣٠ مواطنًا من المتضامنيين مع قيضية الشباب عبدالله الاغبري، بتهمة التحريض واثارة الفوضى. وخرجت، السبت، تظاهرات حاشدة جابت شوارع العدل والتحرير وكلية الشرطة والسبعين للمطالبة بالقصاص من قتلة الاغبري. ومنعت السلطات الامنية في صنعاء، اليوم الاحد، فريق المحامين الذي سيترافع في قضية الشاب عبدالله الاغبري، من حضور إجراءات التحقيق بداية للتلاعب بالقضية.

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