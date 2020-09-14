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عدن - ياسمين التهامي - السعودية ...السماح لـ4 فئات من المواطنين بالسفر بدءاً من الثلاثاء المقبل..تعرف عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة الداخلية أربع فئات من المواطنين يسمح لهم بالسفر استثناءً بدءاً من الثلاثاء القادم، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة. ويشمل الاستثناء الموظفين الحكوميين - المدنيين والعسكريين - المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم. كما تضمّن الاستثناء فئة الموظفين العاملين على وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، أيضاً رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية الصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

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