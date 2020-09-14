شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسبب حريق في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي الفنانة "هيفا وهبي" تترك لبنان وتصنع ما لا يخطر على بال أحد.. شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شبّ حريق ضخم داخل مرفأ بيروت لخميس الماضي، وصوّرت الفنانة هيفا وهبي صوّرت طائرة هيلوكوبتر تابعة للجيش اللبناني التي كانت تساعد بإطفاء الحرائق منعًا لكارثة جديدة، وعلّقت قائلة: LOL، بحسب "الجرس". ووفقاً للموقع، بعد رؤيتها لحجم الحريق الشبيه ببداية الانفجار في 4 آب، نشرت فيديو، وقالت إنها تركت منزلها كما كل اللبنانيين القريبين من مكان الحادث البيوت حتى لا يعيشون صدمة أو كارثة جديدة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • السعودية تشهد اغرب حادثة زواج : عريس اكتشف بعد 7 ايام من حفل زفافه انه تزوج أخت عروسته .. شاهدو كيف كانت ردة فعله مفاجئة وغير متوقعة وتصرف بطريقة لم تخطر على بآل أحد • مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو • عاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة ..شاهد • تسريب صور لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم..شاهد • قناة MBC تنشر الفيديو الذي لم يشاهدة الملايين .. ماذا فعلت الاعلامية السعودية "لجين عمران" بعد وقوعها في مقلب "رامز جلال" .. وماهي الفضيحة الصادمة التي حدثت في الحلقة ..شاهد • #المتحرش_القذر يشعل السعودية ..شباب مراهقين يختلون بفتاة في سيارتهم بأحد الشوارع .. وعندما مر بجوارهم مجموعة فتيات اخريات حدثت مفاجأة لم تكن تخطر على بآل أحد وكانت الفضيحة مزلزلة ..شاهد الفيديو والصور • "بحضن دافئ وقبلة ساخنة" .. كويتية تهتك عرض عامل بالبقالة وعندما افاق من سكرته اكتشف أنه وقع بالفخ وكانت خسارته ثمينة ..شاهد Advertisements • عاجـــل: الكويت تصحو على جريمة اخلاقية مروعة ليس لها مثيل في تاريخ البلاد.. شاهد ما الذي حدث • في الكويت : مواطن يعثر على زوجته بالصدفة وهي تخونه مع عشيقها داخل سيارتها ..شاهد كيف تصرف وفاجئ الجميع .."فيديو وصور" • السعودية : تسريب صور جريئة للمليادير الوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد • فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو" • فتاة سعودية تعلن عن صفقة العمر .. عرضت 5 مليون لمن يتزوجها ووضعت هذا الشرط الغريب على من يريد التقدم لها ..شاهد • رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور) • تسريب فيديو صادم يكشف حقيقة تعرض مشهورة سناب ” ملكة كابلي “للخيانة من زوجها رجل الأعمال أحمد سالم ..شاهد • عاجل : السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين والوافدين وتعلن رفع كل القيود وفتح جميع المنافذ للمسافرين • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب حريق في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي الفنانة "هيفا وهبي" تترك لبنان وتصنع ما لا يخطر على بال أحد.. شاهد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.