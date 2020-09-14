الحديدة: شاب يقتل أبوه وأمه وأحد أقاربه ويصيب شقيقتيه

أقدم شاب من أبناء مديرية الجراحي، جنوب الحديدة، (غربي اليمن)، الليلة الماضية، على قتل والده ووالدته وأحد جيرانه، وإصابة شقيقتيه، في جريمة مروعة وسابقة في المنطقة.



وقالت مصادر محلية، إن "الشاب (م ع و)، أقدم على قتل والده ووالدته وإصابة شقيقتيه، كما قام بقتل أحد أقاربه أثناء محاولته التصدي له.



وحسب المصادر، فإن الجريمة لاتزال مجهولة الدوافع، فيما تم القبض على الجاني بعد تنفيذ الجريمة.



وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين، جرائم بشعة تحمل ذات طابع أسري في ظل انتشار واسع للجريمة والسلاح.



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