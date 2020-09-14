المشتركة تخمد نيران حوثية استهدفت قرى سكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت قرى سكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقات المليشيات المتكررة لوقف إطلاق النار في الحديدة.



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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن المليشيات الحوثية عاودت استهداف قرى سكنية مأهولة بالسكان في مديرية الدريهمي بأنواع الأسلحة.

وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية، وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات تكللت باخمادها وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

وتتوالى الضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في جبهات القتال بمحافظة الحديدة إثر تصعيدها العسكري المستمر للهدنة الأممية ومحاولة إفشال اتفاق استوكهولهم