شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها، في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.



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وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا، إن عناصر المليشيات حاولت التسلل، شمال المديرية.

وذكر المصدر العسكري، أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من رصد العناصر الحوثية، والتعامل معها بنجاح وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتأتي العمليات العسكرية الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الواسع على المناطق المحررة في الحديدة، وتسعى المليشيات بذلك إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة باتفاقية السويد.