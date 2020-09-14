- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها، في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني في التحيتا، إن عناصر المليشيات حاولت التسلل، شمال المديرية.
وذكر المصدر العسكري، أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من رصد العناصر الحوثية، والتعامل معها بنجاح وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتأتي العمليات العسكرية الحوثية في إطار تصعيدها العسكري الواسع على المناطق المحررة في الحديدة، وتسعى المليشيات بذلك إلى القضاء على عملية السلام الأممية المتمثلة باتفاقية السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.