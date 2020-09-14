شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز أنواع «اللخم» الحضرمي وأسرار ابتكاره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365 - خاص

«اللخم» أو سمك القرش المجفف، وجبة شعبية اعتاد الحضارم على تناولها منذ القدم، ورحلت معهم إلى كل البلدان التي قطنوها حول العالم؛ لمذاقها المتميز وفوائدها التي لا يعرفها سواهم.



ويعد اللخم من أفضل المأكولات البحرية الغنية بالطاقة، ومقوٍ ومحفز للخصوبة والفحولة لدى الرجال، الذين يتناولون باستمرار.

وتشتهر مناطق محافظة حضرموت البعيدة عن البحر باللخم، ويعتبر فيها الحل البديل عن الأسماك الطازجة لصعوبة وصولها هناك، خاصة وأنه من الممكن تخزينه لفترات طويلة دون أن يفسد.

واستخدم الحضارم القدامى طريقة الحفظ بالتجفيف لعدم وجود الثلاجات وأجهزة التبريد آنذاك، إلا أن هذه الطريقة رحلت مع الحضارم خلال سفرهم إلى مناطق كثيرة في اليمن منها: المهرة وشبوة وحتى أرخبيل سقطرى.

وتغزل أحد الشعار الحضارم في اللخم، وقال:

"قال الفتى الشاعر يحن الراس عاطعم اللخم

ذا قوت بوحضرم هنا ياناس من سابق زمان

كل من طعم قطعه يخرّج لك من اقواله حكم

ريحه يصم راسي يخلّينا نكبّر في اللقم"

وفيما يلي نستعرض في هذا التقرير أبرز أنواع اللخم بحسب جودته ومسمياته المتعارف عليها في حضرموت.

اللخم الحضرمي، ينقسم إلى ثلاثة انواع، وهي: اللخم الازرق، اللخم الابيض، ولخم السفن.

وينقسم اللخم الأزرق إلى نوعين، وهما:

اللخم الصغير والكبير؛ غير أن الصغير هو النوع المفضل لدى سكان المدن في حضرموت، وينقسم الى أنواع مختلفة، منها القريني وهو أربعة انواع.

النوع الأول

1- الهلكة، يمتاز هذا النوع بلونه الرمادي ، مع وجود زعنفتان علويتان احداهن كبيرة تقع في منتصف الظهر، والأخرى صفيرة تبعد عنها ببضعة بوصات في اعلى الظهر باتجاه الذيل وزعنفتان اكبر من زغنفة الظهر، تقعان في البطن وزعنفتان صغيرتان فى موخرة اسفل الحوت، أما زعنفة الذيل فهي الطويلة إلى حد ما.

وبخلاف انواع اللخم الصغير، يمتاز لخم الهلكة بلحمه السميك الذي يميزه عن الأنواع الأخرى،وهو أجود انواع اللخم القريني .

2- أبو مطرقة : يمتاز هذا النوع بشكل رأسه الشبيه بالمطرقة ولونه الرمادي ، ويحمل نفس مواصفات الهلكة باستثناء زعنفه الظهر؛فهي أكبر من زعنفتي البطن، على العكس من الأنواع الأخرى،كما يمتاز أيصا بوجود بقع سوداء اسفل زعانفه.

3- الجند: يتميز بلونه الرمادي و يحمل نفس مواصفات الهلكة مع اختلاف وجود خط اسود خفيف اسفل كل زعنفه، واختلاف لحمه الأقل سمكا من لخم الهلكة.

4- السويد : يتميز بلونه الرمادي الفاتح مع وجود بقع سوداء داكنة أسفل زعانفه التي تأخذ نفس حجم زعانف الهلكة وعددها، بإستثناء وجود البقع السودا الداكنة، ولحمه أقل سمكا من الهلكة .

النوع الثاني

Advertisements

1- الزفي، يمتاز هذا النوع بلونه الأصفر الفاتح، وتأخذ زعانفه نفس شكل زعانف الهلكة، لكن لحمه أقل سمكا من الهلكة وهو نوع نادر .

النوع الثالث

العربي أو كما يطلق عليه في المناطق الشرقية بحضرموت «السبلي»، هذا النوع يتطابق في كل مواصفاته مع الهلكة بإستثناء لحمه الأقل سمكا من من لحم الهلكة.

النوع الرابع

أبو حنك أو مايطلق عليه في بعض المناطق الغربية بحضرموت وشبوة «باعديل»، يمتاز هذا النوع بلونه المائل للوردي ومقدمة رأسه الشفاف وزعانفة الخفيفة؛ وسمي ابو حنك لعدم وجود أسنان بارزة في فكيه وهو أقل انواع اللخم جودة وسعرا.

النوع الثاني للخم الازرق الكبير:

- الهلكة

- القريني

- الشخصة

- العوروير

- النيمراني

- الشويط

- كلب البحر

- النغل

اللخم الأبيض وهو نوعان :

1- القطقطه، تمتاز بلونها البني الفاتح الأرقط وراسها المثلث الشكل وبطنها الطويلة التي تمتد إلى الذيل ويطلق على هذا النوع من اللخم بسمك القيثارة لتشابه شكلها مع آله القيثارة، ويصل طول هذه السمكة إلى أكثر من متر وزعانفها قليلة وهي نادرة.

2- القرقور، هذا النوع يأخذ نفس مواصفات القطقطة بإستثناء أن لونه ليس أرقطا وطوله لا يتجاوز الـ 70 سم وهو أيضا نادر .

لخم السفن

- الحيفص

- الجيبر

- السعمرية

- القفة

- يعاس

- الفترة

وهذا النوع من اللخم مرغوب لدى سكان البادية، ويطلقون على لحمه المجفف اسم الـ «قديد»، ويتميز هذا النوع بوجود أشواك حادة القطع تشبه السكاكين الصغيرة في منطقة الذيل، بإستثناء النوع الأخير فيحتوي جسمه على تيار كهربائي ذو جهد كهربائي عالٍ، قد يعرض من يلمسه لصدمة كهربائية أو الوفاة، ولحمه غير مرغوب ولا يؤكل