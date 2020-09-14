شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تشهد اغرب حادثة زواج : عريس اكتشف بعد 7 ايام من حفل زفافه انه تزوج أخت عروسته .. شاهدو كيف كانت ردة فعله مفاجئة وغير متوقعة وتصرف بطريقة لم تخطر على بآل أحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نتيجة للعادات القديمة وغير المقبولة والتي ليست مشروعة في ديننا الإسلام والتي مازالت موجود في بعض قبائل السعودية، تم خداع شاب سعودي أراد أن يتزوج ولأنه لايمكنه رؤية عروسه حتى بلوغ يوم الزفاف فقد طلب من والدته أن تخطب له فتاة من إحدى الأسر التي ذكرها لهم أقربائهم.

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• السعودية تشهد اغرب حادثة زواج : عريس اكتشف بعد 7 ايام من حفل زفافه انه تزوج أخت عروسته .. شاهدو كيف كانت ردة فعله مفاجئة وغير متوقعة وتصرف بطريقة لم تخطر على بآل أحد

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وفعلاً ذهبت الأم لكي تخطب لابنها ورأت فتاة جميلة تتمتع بمواصفات يتمناها ابنها في زوجته المستقبلية وقامت بطلب يدها وطبعاً عقد الشاب قرانه على الفتاة دون أن يراها تلبية للعادات والتقاليد ووضع لها مهر بقيمة 65 ألف ريال وبعد فترة 7 أيام من الزفاف زارته أمه في منزله واكتشفت أنها ليست العروس التي رأتها وطلبتها لابنها .

أرسل الشاب الفتاة إلى منزل أهلها الذين رفضوا إستلامها بعد أن قضت عنده 7 أيام، فقام الشاب برفع دعوى ضد زوجته وعائلتها مطالباً بفسخ عقد الزواج وإعادة المهر وسجن ولي أمر زوجته نظرا لاحتيالهم بتزويجه فتاة مختلفة عما أشاروا له بها، بالإضافة إلى أن عروسه ليست جميلة وهو الآن في انتظار حكم المحكمة الشرعية في الرياض.