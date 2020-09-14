[ حضرموت.. انفجار في مصنع لتعليب الأسماك يثير هلع المواطنين ]

هز انفجار ضخم، اليوم الاثنين، مصنع الغويزي لتعليب الأسماك بمدينة المكلا في ساحل حضرموت، شرق اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن انفجاراً حدث صباح اليوم، لغلّاية بخارية، تابعة لشركة مستأجرة بموقع طحن مصنع المكلا لتعليب الأسماك بالمكلا "الغويزي"، أثار موجة خوف وهلع لدى المواطنين".



وأضاف، أن الغلّاية كانت قريبة من ميناء المكلا ، الذي تتواجد على مقربة منه خزانات للمشتقات النفطية، وتم تحويلها إلى غلاية لطحن الاسماك التالفة لتحويلها إلى أسمدة.



من جهته قال حسين الهندي مدير عام مصنع المكلا لتعليب الاسماك، في تصريح صحفي: "نتوقع سبب الانفجار انسدادات بالغلّاية البخارية، سبّبت ضغطاً نتج عنه انفجار شديد".



وأشار إلى أن جميع عمال المصنع بخير، لافتاً أن الأضرار غير جسيمة على المصنع.



وأردف، أن الانفجار أدى إلى توقّف العملية الانتاجية، بمصنع المكلا لتعليب الأسماك بالمكلا "الغويزي".



وفي وقت سابق، حذر ناشطون، من تواجد المصانع القريبة من ميناء المكلا، الذي يحتوي على خزانات للمشتقات النفطية، والنتائج التي ستترتب على ذلك في حال حدوث انفجار كبير، وسط مخاوف من تكرار كارثة انفجار مرفأ بيروت.

