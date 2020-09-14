شكرا لبحثكم عن خبر الصعفاني: التحريض ضد العاملين في محال بيع الهواتف النقالة امر كارثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر الكاتب والصحفي عبدالله الصعفاني من مغبة التحريض والتعميم السيء ضد العاملين في مجال بيع وصيانة الجوال في اليمن.

وقال الصعفاني ان ارتكاب شخص يعمل في هذا المجال خطأ واحد لايعني ان كل من يعملون بهذه المهنة مذنبون.

واضاف بالقول:"تتصاعد روائح تحريض على من يمتهنون العمل في بيع واصلاح الجوالات..



ماهذا الخلط العجيب..؟

هذه المحلات فاتحة بيوت ..وليس من العقل

تجفيف أرزاق الناس..؟



حرّضوا على ضبط كل مجرم..وكل مبتز..وكل من يستغل مكان عمله للإضرار بدماء الناس وأعراضهم..و جيوبهم..

اما هكذا..حرام والله حرااام..!



لا أعرف..لماذا يرقص أمامي الآن المثل القائل ..عاد الجنان

يشتي عقل..؟

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