4100 سيارة كورية مستوردة تصل عدن عبر مينائها لخفض الكلفة وتشجيع التنافس التجار

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفرغت السفينة العملاقة ( لي مانس إكسبرس ) المتخصصة بنقل السيارات في رصيف المعلا بميناء عدن، (4100) سيارة متنوعة و الواردة من الأسواق الكورية للسوق المحلية .
وتعد هذه الزيارة الأولى للسفينة العملاقة (لي مانس إكسبرس) إلى ميناء عدن و ذلك عبر وكيلها الملاحي شركة الرابط العالمي للخدمات اللوجستية المحدودة حيث تعتبر هذه الشركة إحدى أكبر الشركات الرائدة في تقديم خدمات الملاحة و الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة.
و أوضح المهندس/ سمير الحسيني مدير شركة الرابط العالمي للخدمات اللوجستية المحدودة أن وصول هذه الشحنة الكبيرة إلى ميناء المعلا يعكس كفاءة و قدرات الميناء التشغيلية و كل الجهود المبذولة من قيادة إدارة مؤسسة الموانئ ممثلة بالرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن الدكتور/ محمد علوي أمزربة وضابط الميناء وإدارة الأرصفة والساحات وكافة كوادر المؤسسة وجميع الجهات المعنية ذات العلاقة و التي تعمل على تقديم أفضل الخدمات لتسيير الآلية الملاحية على أكمل وجه بحسب اللوائح والقوانين و البروتوكولات الملاحية الدولية .
مؤكداً أن تقديم إدارة الميناء لهذه المزايا المحفزة للشركات والخطوط الملاحية يعمل على جذبها و يساعد على خلق التنافس الشريف فيما بينها الأمر الذي يعمل على خفض الكلفة من على كاهل المواطن .
الجدير ذكره أن شركة الرابط العالمي للخدمات اللوجستية البحرية المحدودة و التي يتمتع كادرها بخبرات عريقة في المجال البحري تؤكد أنه سيكون هناك العديد من الرحلات القادمة الشهرية و المنتظمة لعدد من السفن ذات الشحنات الكبيرة المختلفة كالمواد الغذائية وغيرها إلى ميناء عدن، كما ستقوم الشركة العام المقبل بتفعيل عدد من شركائها الجدد من خطوط ملاحية و من ملاك السفن الملاحية الجديدة بالشراكة مع شركة, ميون للملاحة المحدودة , كسفن البلك والنفط والحاويات الأمر الذي سيسهم في إعادة نشاط الحركة التجارية بميناء عدن ومرافقه الخدمية بهدف دعم وتنشيط الحركة التجارية والإقتصادية في عدن.
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