شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقت الإعلامية السعودية لجين عمران، أغرب هدية من صديقتها المقربة مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، والتي كانت عبارة عن باص حقيقي مليء بالفساتين.

ونشرت لجين عمران، فيديو رصدته “وطن”، يُوثق لحظة تلقيها “العيدية”، حيث تفاجأت بتوقف باص وردي اللون أمام منزلها، وحين دخلته، كان مليئاً بالفساتين التي تُشبه فساتين باربي.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تثير الجدل من جديد وتستعرض مفاتن جسدها بطريقة صادمة ..وتعترف انها تجاوزت الخطوط الحمراء ..شاهد الفيديو

• قناة MBC تنشر الفيديو الذي لم يشاهدة الملايين .. ماذا فعلت الاعلامية السعودية "لجين عمران" بعد وقوعها في مقلب "رامز جلال" .. وماهي الفضيحة الصادمة التي حدثت في الحلقة ..شاهد

• عاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة ..شاهد

• #المتحرش_القذر يشعل السعودية ..شباب مراهقين يختلون بفتاة في سيارتهم بأحد الشوارع .. وعندما مر بجوارهم مجموعة فتيات اخريات حدثت مفاجأة لم تكن تخطر على بآل أحد وكانت الفضيحة مزلزلة ..شاهد الفيديو والصور

• "بحضن دافئ وقبلة ساخنة" .. كويتية تهتك عرض عامل بالبقالة وعندما افاق من سكرته اكتشف أنه وقع بالفخ وكانت خسارته ثمينة ..شاهد

• عاجـــل: الكويت تصحو على جريمة اخلاقية مروعة ليس لها مثيل في تاريخ البلاد.. شاهد ما الذي حدث

• تسريب صور لخطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها وقوامها الذي لا يقاوم..شاهد

• في الكويت : مواطن يعثر على زوجته بالصدفة وهي تخونه مع عشيقها داخل سيارتها ..شاهد كيف تصرف وفاجئ الجميع .."فيديو وصور"

• السعودية : تسريب صور جريئة للمليادير الوليد بن طلال مع فنانة مشهورة داخل قصره بالرياض ..شاهد

• فضيحة على شاشة قناة MBC .. شاهد كيف عاقب الزوج زوجته المحجبة لأنها خانته مع شاب صغير عمره 14 عام .. طريقة العقاب لم يتخيلها أحد .."فيديو"

• فتاة سعودية تعلن عن صفقة العمر .. عرضت 5 مليون لمن يتزوجها ووضعت هذا الشرط الغريب على من يريد التقدم لها ..شاهد

Advertisements

• عاجل :من السعودية الإعلان عن #وفاة_اردغان .. والرئاسة التركية تصدر بيان هام ، والخليج يشتعل بين سعيد وحزين ..صور وتفاصيل

• رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور)

• لأول مرة في السعودية : فتاة فاتنة الجمال تعمل في هذة المهنة المخصصة للرجال فقط .. ماحدث لها اليوم كان فاضح وصدم الجميع ..شاهد الفيديو

• الفنانة ياسمين صبري تذهل الجميع في ظهورها الصارخ وكأنها حورية من الجنة .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..شاهد الصور

• السعودية أمل الشهراني تتجاوز المحظور من جديد وتنشر صور عارية صدمت المجتمع السعودي .. خلعت ملابسها واكتفت بحمالة صدر فقط ..شاهد

• تسريب فيديو صادم يكشف حقيقة تعرض مشهورة سناب ” ملكة كابلي “للخيانة من زوجها رجل الأعمال أحمد سالم ..شاهد

• عاجل : السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين والوافدين وتعلن رفع كل القيود وفتح جميع المنافذ للمسافرين

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقالت لجين: “زينة أرسلت لي مجموعتها الجديدة من فساتين السهرة لأختار منها ما أحبه كعيدية هذا العام”.

وبدأت لجين بتجربة بعض الفساتين، والتي كان أولها فستان زهري شفاف مزين بالريش من أطرافه، وقامت بقياسه واستعراضه أمام الكاميرا.

وأكدت لجين أن طريقة التوصيل الغريبة هذه، هي طريقة مصممة الأزياء زينة لإيصال أي موديل من تصاميمها إلى زبائنها.

وفي النهاية، وقع اختيار لجين على فستان أسود بكتف واحد، ونشرت صورتها فيه عبر “انستجرام” مرفقةً اياه بتعليق: “كل عام والجميع بخير وصحة وحب وسعادة وراحة بال الله يجمعكم بأهلكم وحبايبكم على خير ان شاءالله، حبيبتي وصديقتي المصممة المبدعة زينة زكي شكرا على أحلى عيدية”

وكانت قد انتشرت مؤخرًا بعض الأنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بارز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

لكنّ “لجين” نفت الأمر جملةً وتفصيلاً، وقالت: “ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم خليهم يستمروا زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز”.

وأضافت: “أنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت”.