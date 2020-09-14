شكرا لبحثكم عن خبر نجمة هوليوود ”أنجيلينا جولي“ تدعم طفلين يمنيين يجمعان تبرعات لليمن في لندن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تلقى طفلان، يبيعان عصير الليمون في لندن لجمع تبرعات لصالح الشعب اليمني، تبرعا من نجمة هوليود "أنجيلينا جولي".

وجاءت فكرة بيع عصير الليمون لجمع التبرعات، بعدما علم الصديقان "أيان موسى" و"ميخائيل إسحق" بالأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.

ويعيش الصديقان بشرق العاصمة البريطانية، وعمر كل منهما 6 سنوات.

وقرأت "جولي" بموقع "بي بي سي" عن حملة جمع التبرعات التي يقوم بها الطفلان، وأرسلت لهما رسالة تعتذر فيها عن عدم قدرتها على شراء عصير الليمون وتقول إنها ترغب في التبرع.

وقالت "عديلة موسى" والدة "أيان"؛ إن ما حدث كان "غريبا بعض الشيء لكنه رائع"، موضحة لـ"بي بي سي"، أن نجمة هوليود اتصلت في بادئ الأمر بممثلها في بريطانيا بعدما علمت بحملة أيان وميخائيل. ثم اتصل ممثل جولي بالأسرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقى الطفلان، اللذان يسكنان في منطقة ريدبريدج، "الرسالة الرقيقة" من "جولي"، مرفقة بـ"تبرع سخي للغاية"، بحسب "موسى".

وعند سؤالها عن رد فعل الطفلين حين علما بالأمر، قالت إنهما لم يعرفا في البداية من هي "جولي"، لكن "أبويهما كانا مبتهجين بشدة".

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن، بينما تشير التقديرات إلى أن 24 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أن "جولي" سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة.

وأرسل الطفلان رسالة شكر عبر الفيديو إلى جولي، قائلين "إذا حدث وجئت إلى لندن، فلا تترددي في شراء كوب عصير".

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن بينما تشير التقديرات إلى أن 24 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وفي السابق، تحدثت جولي، وهي سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، عن الأزمة في اليمن.

وقالت موسى إن تبرع جولي رفع من درجة الوعي بجهود الطفلين، مضيفة أنهما تلقيا أموالا من مختلف أنحاء العالم بفضل حملتهما المتواصلة على الإنترنت، التي نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 67 ألف جنيه إسترليني.

وقد عاد الطفلان إلى صفوف الدراسة هذا الأسبوع بعد إنقضاء العطلة الصيفية.