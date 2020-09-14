هاكرز يمني بعد تمكنه من إخترق هاتف القاتل الأول للاغبري يكشف عن متهم سادس لم يتم القبض عليه

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الهاكرز اليمني "رمزي المقطري" عن تفاصيل مثيره في قضيه تعذيب وقتل الشهيد عبدالله الاغبري صاحب محلات السباعي لبيع الهواتف النقاله وخمسه من العاملين لديه. وأكد المقطري في فيديو بثه عبر شبكة يوتيوب ان المجرم السباعي قام بارسال صور من هاتفه النقال الى شخص خارج المحل بعد ان عمل له مزامنه بين هاتفيه والبريد الالكتروني الخاص به منوها الى ان الصور التي ارسلها جميعها للشهيد الاغبري اثناء تغذيه ومنها صور وهو يحتضن المخده في غرفه التعذيب الامر الذي يكشف انه يرسل الصور للشخص ما خارج المحل لثبت له ان العامل الذي كشف الحقيقه انشطه المحل المشروع ابتزاز الفتيات وممارسه الدعاره اصبح تحت السيطره ويتم تعذيب قبيل تصفيته جسديا بقطع شرايينه .



واشار المقطري الى انه تم الاستماع الى الاصوات داخل غرفه التعذيب دون التمكن من تميز اصحابها لكن المحادثات كانت كلها تدور حول ذواكر إلكترونيه فقدت واتهام للشهيد الاغبري بسرقتها. ولفت الى انه تم تفتيش محفظة الأغبري وعثروا فيها على احد الذواكر المفقوده وبعدها قرروا قتله بقطع شرايينه، لافتا الى انه تم تسليم كافه التسجيلات والصور التي تمكن من استخراجها من الهاتف لسلطات البحث الجنائي في صنعاء.

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