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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة نادرة تجمع ثلاثة من نجوم الفن اليمني !

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة ذكروا انها التقطت في منتصف السبعينات لثلاثة فنانيين يمنيين . واوضحوا ان الصورة تجمع ثلاثية من نجوم الفن اليمني الذين اثروا الساحة اليمنية بالأناشيد الوطنية الجميلة .

Advertisements ويطهر على يمين الصورة صوت الوطن ايوب طارش يليه المرحوم الفنان محمد مرشد ناجي ثم الفنان احمد المعطري.

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