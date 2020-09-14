شكرا لبحثكم عن خبر نبتة خطيرة تظهر في الضالع وتحذيرات من انتشارها ؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر ناشطون محليون في الضالع جنوب اليمن من نبتة خطيرة انتشرت مؤخرا في محافظة الضالع وهي التبغ الازرق في مدينة الضالع وهي نبتة غريبة وغير مألوفة خاصة في منطقة عقارب منذ العام الماضي.

واوضحت المصادر ان هذه النبتة تعد دائمة الخضرة على مدار العام ولا تعمر غير عام واحد فقط والملفت ان الحيوانات لم تاكل هذه النبتة وبعد البحث عن هذه النبتة تأكد انها نبتة التبغ الازرق السامة على الإنسان والحيوان.



وذكرت مصادر ان هذه النبتة انتشرت في بعض الدول العربية كسوريا والسعودية واتخذت الجهات المعنية في تلك الدولتين الإجراءات اللازمة لمكافحتها وإزالتها وحرقها لخطورتها على الإنسان والحيوان وانتشارها السريع.