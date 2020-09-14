شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية https://www.elyamnelaraby.com/501023/ المليشيا ترفع أسعار خدمتي الاتصالات والانترنت https://www.elyamnelaraby.com/501026/ المليشيا تختطف عددا من لاعبي منتخب اليمن للناشئين https://www.elyamnelaraby.com/501027/ Advertisements جمال محسن باراس لــ "قناة الصفا": نوايا خبيثة وراء عدم استخدام أدوات سياسية ضد الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/501028/ مدفعية المقاومة تدك تحصينات المليشيا في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/501029/ رياض درويش لــ"الخليج 365": إتفاق الرياض هو الطريق الأمثل لحل الأزمه اليمنية... وهذه أهداف تركيا ببلادنا( حوار) https://www.elyamnelaraby.com/501030/ قصف حوثي على منازل المواطنين في الفازة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501031/ مسام يعلن نزع 1500 لغم حوثي خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري https://www.elyamnelaraby.com/501032/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.