شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه معسكرات للمليشيا داخل صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 14/أيلول/2020، قصفها معسكرات حوثية في العاصمة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة معسكر ريمة حميد في سنحان ومعسكرات أخرى داخل العاصمة. وأكدت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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