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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه معسكرات للمليشيا داخل صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 14/أيلول/2020، قصفها معسكرات حوثية في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة معسكر ريمة حميد في سنحان ومعسكرات أخرى داخل العاصمة.
وأكدت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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