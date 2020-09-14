- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تجدد التأكيد على دعمها للتحالف في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن .
وأكدت مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.
وأدانت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.
وشددت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي، مثمنة كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولا لهذه الأهداف
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تجدد التأكيد على دعمها للتحالف في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.