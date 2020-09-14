قيادي بالانتقالي يكشف ما وراء التدخلات الإيرانية في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الشحات غريب

علق رياض عبده درويش رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن، حول الدور الإيراني باليمن وأهدافه.



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وقال رياض في تصريحات خاصة إن الدور الإيراني باليمن واضح جداً من خلال الدعم الكامل والمطلق للجماعه الحوثية وانقلابها على الدولة اليمنية وتريد إعادة ترتيب أوراق الدول بما يحلو لها ومصالحها.

ونجاح طفلهم عبدالملك الحوثي وعصابته على زمام الدوله سيمكنهم من الوصول إلى الكثير وفكفكة العقد لصالحها منها السيطره على مظيف باب المندب والممر الدولي والتحكم بذلك، وسيكون سيطره على مضيقي المندب وهرمز وهنا قوة التحكم على البحار وتجارته العالميه، ثم السيطرة على الحدود اليمنية السعودية ومن هنا ينطلق التهديد المباشر على السعودية وتريد الوصول إلى مكه المكرمه وتحريف الدين والاسلام على طريقة المذهب الاثنى عشري، فإذا نظرنا إلى الطموحات الايرانيه في اليمن بشكل واسع فهي كبيره جداً، وفي حالة تمكنها سيفتح أبواب شاسعه أمامها في خدمتها، وطبعاً انكسرت إيران وأهدافها وطموحها أمام قوة وصلابة المقاومه الجنوبية وشباب الجنوب الذين هبوا مدافعين عن أرضهم الجنوبيه حفاة عراه ..وانتصرت المقاومة الجنوبية وانتصرت الجنوب.