يمنية تفتح محل لصيانة الهواتف المحموله "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - يمنية تفتح محل لصيانة الهواتف المحموله في هذه المحافظة.. صورة

تداول ناشطون ومهتمون بالمواهب اليمنية صورة لفتاة يمنية تعمل في صيانة الهوات في احدى المحلات التابعة لها في محافظة الحديدة .

Advertisements وقالت مصادر مطلعه أن هذا الأمر لقى ترحيباً كبيراً من المجتمع في اطار تشجع المرأة والعمل الشريف وكسب الرزق وان هندسة الهواتف ليست محصورة على الشباب فقط .

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