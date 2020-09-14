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يزيد بن سلمان - شبوة - بالفيديو..مهندس يمني يشرح طرق حذف بيانات الجوال بعد “الفرمته” لضمان عدم استرجاعها نشر مهندس يمني يدعى ولد الشاكري عدة طرق لحذف بيانات الجوال وضمان عدم استرجاعها وذلك عقب اثارة الجدل وتكشف خيوط مقتل عبدالله الاغبري في محل جوالات بصنعاء.

Advertisements وقال في منشوور له “نقول وداعا للابتزازات التي تتم من خلال استرجاع ما يخص الاشخاص اللذين يقوموا ببيع جولاتهم ويقوم بعض المجرمين اللذين لا يخافون الله باسترجاع خصوصيتهم ويقوموا بإبتزازهم.

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