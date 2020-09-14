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يزيد بن سلمان - شبوة - الفنان اليمني “عمار العزكي” يعلق على جريمة قتل وتعذيب الاغبري .. وهذا ما قاله !



نشر الفنان اليمني الشاب عمار العزكي علي صفحته الشخصية الفيس بوك منشوراً تظامنياً مع الشهيد الاغبري وحصد موقع وطن الغد منشوره الذي تحدث فيه عن ضرورة القصاص لكل القتلة الذين لا يمثلون اليمن بشيء



وهذا ما قاله قضية ضرب عبدالله الأغبري وقتله، اصبحت قضية راي عام ولا يجب التنازل عنها، طريقة القتل كانت مقززة، والجناة ليسوا محسوبين على اليمن ولا على البشر . من وقت شفت المقطع وانا في صدمة، ليس هناك اي مبرر لطريقة القتل الوحشيه. رحم الله المجني عليه عبد الله الاغبري واعان اهله .