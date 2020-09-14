شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما قاله الحوثيون للسفير البريطاني بشأن الشاب الأغبري والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجمت جماعة الحوثيين، الأحد، السفير البريطاني في اليمن، مايكل آرون، على خلفية تصريحاته حول قضية مقتل الشاب عبد الله الأغبري.

وخطاب القيادي الحوثي محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي السفير البريطاني بالقول:" وعي الشعب اليمني قد تجاوز حدود حيلك بمراحل، لأن ما فعلتموه بفلسطين درس كاف لكشف حقدكم على أمة محمد".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، " قتلة عبد الله الأغبري أمام العدالة، ولكن ماذا عن ضحاياكم في فلسطين وافغانستان والعراق واليمن؟ عدالة الله سبقت خلق هذا الكون وستطالكم في الدنيا قبل الآخرة".



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وكان سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، دعا الخميس الماضي، إلى سرعة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الشاب عبد الله الأغبري في صنعاء بطريقة وحشية.

وقال آرون في تغريدة على "تويتر"، "صُدمت بفيديو قتل الشاب عبد الله الأغبري في صنعاء لا يمكن أن تمر هذه القضية بصمت ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة بأسرع وقت ممكن".

وقتل الشاب عبدالله قائد الأغبري من أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز، أواخر أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي.

وأعلنت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين في وقت سابق القبض على المتهمين الخمسة بتعذيب الشاب حتى الموت، وإحالتهم إلى القضاء، بعد اعترافهم بالجريمة في إجراءات قضائية مستعجلة.