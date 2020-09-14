شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر يوجه دعوة هامة لليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا مستشار رئيس الجمهورية، أحمد عبيد بن دغر، اليمنيين إلى الاحتفال بسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، باعتبارها أشهر الكرامة والإباء والثورة اليمنية؛ حيث رفرفت فيها أعلام الاستقلال والجمهورية.

وخاطب بن دغر في تدوينة على "فيسبوك"، اليمنيين قائلاً: "لنقاوم ونقاتل ونحتفل، ولِنعلَّم أطفالنا ومن حولنا قدسية هذه الأيام الوطنية، لنحتفل بروح مقاومة، وعناد وطني لا يقبل الضيم، لنستدعي في أعماقنا جذور الحرية، التي أنبتها فيها زعماء اليمن، ومناضلي الثورة اليمنية، والمؤمنون بوحدة الوطن، والمدافعون عن هويته فهكذا فقط يكون الوفاء لهم".



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واعتبر بن دغر أشهر الثورات اليمنية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) تضاهي بأحداثها وتحولاتها أحداث التاريخ اليمني بامتداده الموغل في القدم، مضيفاً: "هي في عظمتها تعانق السماء، فيها ارتفعت رايات الحرية والمساواة والعدالة، وغدت شيئاً من عقيدة سياسية توجه بوصلة الحياة في مجتمعنا، تقاوم الجهل والعنصرية، وترفض الخضوع من جديد، ويعمدها شباب المقاومة وعمالقة الجيش بمواقف البطولة".

وتابع: "لو أردنا أن نقرأ مظاهر التحول في اليمن، بعد عصور من العزلة والتخلف والعنصرية والاستعمار سنجد أنها ترتبط بهذه المناسبات، فمن أحشائها بُني اليمن المختلف المتحرر، ومن قلبها تحقق حلم اليمنيين بيمن موحد، من وحيها جرت المحاولات الأولى لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وإن أجهضت، كانت هذه المناسبات علة التحول، الذي غدا بدوره عللاً للتقدم والاستقلال".

ومضى متحدثاً لليمنيين: "لنستلهم الخطاب التغييري المحرض ضد الظلم، في الحديث الثوري للرسول الكريم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)،..احتفلوا بسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو العظيم، ولو في الغرف المقفلة، تحت الأضواء الخافتة.