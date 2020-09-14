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شكرا لبحثكم عن خبر بعد بائع الإسكريم.. شاب يحرق نفسه أمام نقطة حوثية في إب (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أضرم شاب يمني النار في جسده، اليوم الأحد، أمام إحدى النقاط الأمنية التابعة للحوثيين في محافظة إب (وسط البلاد)
وقالت مصادر حقوقية أن الشاب مروان قاسم الهاملي، من أبناء محافظة إب، سكب كمية من مادة البنزين على جسده وأشعل النار أمام إحدى النقاط الحوثية التي احتجزه أفرادها بتهمة السرقة.
وأوضحت المصادر أن النقطة الأمنية احتجزت الشاب بتهمة سرقة خاتم ذهب بدون تحقيق في التهمة مادفعه لمحاولة الانتحار أثناء السماح له بالخروج من مكان احتجازه لتناول وجبة الإفطار.
وأشارت إلى أن أفراد النقطة قاموا بمحاولة إطفاء النار المشتعلة في جسد الشاب لافتة إلى نقله لللمستشفى وهو مصاب بجروح بليغة جراء الحروق التي لحقت به، وسط مناشدات بمساعدته لتلقي العلاج.
وتعد هذه ثاني واقعة انتحار وبنفس الطريقة تشهدها إب خلال أيام حيث توفي الخميس الماضي، المواطن حميد الحبيشي "بائع الآيس كريم"، متأثرا بجراحه بعد أيام من إحراق جسده احتجاجاً على عدم حصوله على أسطوانة غاز.
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