مدفعية المقاومة تدك تحصينات المليشيا في قعطبة بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
دكت مدفعية القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية تحصينات حوثية واستهدفت تعزيزات بشرية تابعة لها غربي مديرية قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).
ووفق مصدر عسكري ميداني، دكت راجمات الصواريخ التابعة للقوات المشتركة والمسنودة من المقاومة الجنوبية، مساء السبت، تحصينات وثكنات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية على المحورين الشمالي والغربي لقطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.
كما استهدفت وحدة المدفعية تعزيزات بشرية وعسكرية كبيرة للمليشيا الحوثية على المحور الغربي لقطاع الفاخر، دفعت بها عبر محافظتي ذمار وإب.
ووفقاً للمصدر، تكبَّدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
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