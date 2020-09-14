شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف عددا من لاعبي منتخب اليمن للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اختطفت مليشيات الحوثي، عدداً من نجوم منتخب اليمن للناشئين وأعضاء من الطاقمين الطبي والإداري المرافق لهم، من إحدى النقاط التابعة لها في محافظة إب، وسط اليمن.



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وذكرت مصادر مطلعة، أن نقطة تابعة للمليشيات اختطفت مساء السبت، سبعة لاعبين وطبيب ومساعد مدرب منتخب الناشئين وآخرين، أثناء عودتهم من صنعاء باتجاه عدن بعد مشاركتهم في أحد المعسكرات التدريبية الداخلية.

ووفق المصادر فإن عملية الاختطاف جرت عند نقطة حوثية بالقرب من مدينة القاعدة جنوب محافظة إب على الخط الرابط بين صنعاء وعدن.

وناشد رياضيون، التدخل لإطلاق سراح المختطفين فورا، محذرين من تبعات مثل هذه التصرفات والممارسات من قبل مليشيات الحوثي