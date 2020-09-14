شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.



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وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها.

ونددت وزارة الخارجية مواصلة ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية بالهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هربًا من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية.

وزادت وزارة الخارجية بتنديدها استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ورفض مبادراته وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن