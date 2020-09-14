شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تنشر الفيديو الذي لم يشاهدة الملايين .. ماذا فعلت الاعلامية السعودية "لجين عمران" بعد وقوعها في مقلب "رامز جلال" .. وماهي الفضيحة الصادمة التي حدثت في الحلقة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعادت قناة MBC نشر لقطات من حلقة رامز جلال التي استضاف فيها الاعلاميتين ، السعودية لجين عمران وزميلتها مهيرة عبد العزيز ، وذلك ضمن برنامج المقالب "رامز بيلعب بالنار" والذي تم بثه في شهر رمضان عام 2016م ، وتم تصويره في مدينة كازابلانكا المغربية .

وظهرت الاعلاميتين في بداية الحلقة هادئتين ،وتجادلت لجين عمران مع العامل بالفندق الذي تم التصوير فيه بعد ان طلب منها حساب الغرفة التي ستقيم فيها 1600$ ، واعتبر البعض ردة فعل لجين عمران بتلك الطريقة فضيحة بحقها وتوحي بأنها بخيلة وتحب المال .

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وبعد ساعات من هدوء الاعلاميتين ، سرعان ما تفجر بركان الخوف والغضب دفعة واحدة ، خصوصا عند معرفتهم أنهن وقعن ضحايا مقلب رامز جلال.

وفقدت الاعلامية مهيرة وعيها قبل ان يكشف رامز جلال عن شخصيته ، وعلى الفور هجمت عليه لجين عمران ووصفته بالحيوان ، بينما اكتفت زميلتها بمطاردته بعلبة الماء في سطح البناية التي تم فيها التصور.

واثار برنامج "رامز بيلعب بالنار" موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع العربي بشكل عام بسبب الخشونة الزائدة التي تتضمنها فقرات الحلقة التي تدور فكرتها حول دعوة أحد المشاهير لتكريمة ، ثم ما يلبث أن يتحول التكريم الى حريق ونيران مشتعلة ورعب كبير يعيشه الضيف .



يشار إلى برنامج المقالب الذي يقدمة الفنان المصري رامز جلال حمل هذا الموسم 2020م إسم "رامز مجنون رسمي" وحاول رامز جلال من خلالة تخفيف درجة الخشونة على المواسم السابقة ، وحقق البرنامج نسبة عالية من المشاهدات .