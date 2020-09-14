شكرا لبحثكم عن خبر خبير فلكي يكشف حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الأسبوع الجاري على عدة محافظات مع تراجع متوقع في معدل الهطول.

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وقال الفلكي الشوافي، في بيان تحذيري على "فيسبوك" إن أهم مؤشرات طقس اليمن للأسبوع الجاري ابتداء اليوم الأحد وحتى نهاية الاسبوع، تشير إلى تراجع ملحوظ في هطول الأمطار مع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجنوبية غربية وأجزاء من المرتفعات الغربية والأحواض الجبلية والسهول الساحلية المحاذية (المثلث صعدة، تعز ، لودر وما بينهما من مناطق).

وأوضح الشوافي أن هطول الأمطار سيتركز بدرجة رئيسية على محافظات إب - الضالع- تعز - لحج - ريمة -غرب ذمار -غرب صنعاء - المحويت - شرق الحديدة حيث متوقعاً أن يغطي الهطول أجزاء واسعة من هذه المحافظات.



وأشار إلى استمرار الأجواء الحارة في المحافظات الشرقية و الصحاري الداخلية بالتزامن مع نشاط الرياح و التي قد تكون مثيرة للغبار والاتربة خصوصاً من بعد منتصف الأسبوع.

وحذر المواطنين من مخاطر الأمطار الرعدية وما يصاحبها من برق وتدفق سيول وفيضانات وانخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات الاتربة والصخور في الطرق الجبلية.