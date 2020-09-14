شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يختطفون نحو 30 شخصا من مناصري القتيل"الأغبري" في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتقلت جماعة الحوثي في صنعاء، 30 مواطنا من المتضامنين مع القتيل "عبدالله الأغبري" بتهمة التحريض وإثارة الفوضى.

ونشر الناشط والإعلامي الحوثي أسامه ساري، أن "المباحث الجنائية وأجهزة الأمن اعتقلت اليوم في صنعاء، ثلاثين عنصرا، مرتبطين بالعدوان".

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وأضاف في صفحته على موقع فيسبوك، أن المختطفين "كانوا يمارسون التحريض وتنفيذ مخطط لإثارة الفوضى بذريعة التظاهر تضامنا مع الأغبري".



ووفقا للناشط ساري فقد داهمت أجهزة الأمن التابعة للحوثيين أيضاً "عددا من محلات الأوفست والطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات التحريضية التي طبعتها تلك العناصر بعشرات الملايين تجهيزا للخروج في مظاهرات بالعاصمة صنعاء".

ونقل عن الأجهزة الأمنية أن من أسماهم "المرتزقة متورطين في هذه التحركات تحت يافطة التضامن مع الأغبري".

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى خلال الأيام الماضية، مظاهرات للتضامن مع أسرة القتيل عبدالله الأغبري، الذي قتل على يد مالك محل السباعي لبيع الجوالات في صنعاء وآخرين معه قبل أسبوعين، بعد ست ساعات من التعذيب، في قضية أثارت الرأي العام اليمني عقب انتشار فيديوهات للتعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.