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يزيد بن سلمان - شبوة - تعرف على سبب ضعف خدمة الانترنت خلال الساعات الماضية
كشفت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء، سبب ضعف خدمة الانترنت منذ مساء أمس السبت.
وأكدت المصادر أن الخلل الذي تسبب في ضعف خدمة الإنترنت في كل محافظات الجمهورية يرجع لخلل في اللينكات الدولية.
و قبل قرابة أسبوعين خرجت حوالي 60 في المائة من سعات الإنترنت الدولية عن الخدمة بسبب قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن، قبل أن تعود 80 بالمائة من السعات بعد أكثر من ٤٨ ساعة من الانقطاع.
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