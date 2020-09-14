شكرا لبحثكم عن خبر اجيال بلا قات تنسق للمجلس النرويجي للاجئين لزيارة مخيمات النازحين في المخأ بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد زيارة مفوضية اللاجئين موقعي الزهيرة والقعطبية في المخأ

المخأ:

Advertisements

استقبل فريق منظمة #أجيال_بلا_قات_للتوعية_والتنمية في مديرية المخأ، غرب محافظة تعز بالساحل الغربي لليمن، الخميس، المجلس النرويجي للاجئين (NRC) الذي نسق له فريق منظمة #أجيال_بلا_قات لزيارة مخيمات العشيرة والعودة للاجئين في مديرية المخأ للاطلاع على اوضاع النازحين في المخيمات.

والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) هو منظمة إنسانية غير حكومية نروجية تساعد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه منظمة #أجيال_بلا_قات_للتوعية_والتنمية على إدارة مواقع استضافة النازحين في مديرية المخأ بمحافظة تعز بالساحل الغربي لليمن.

وكان مكتب مفوضية اللاجئين في اليمن (UNHCR Yemen) الوحدة التنفيذية، ومكتب صناع النهضة، منظمة مجتمع مدني غير حكومي، قد اجرى زيارة ميدانية الى مكتب منظمة #أجيال_بلا_قات_للتوعية_والتنمية في مديرية المخأ، غرب محافظة تعز بالساحل الغربي لليمن، وذلك للتحقق من احتياجات موقعي الزهيرة والقعطبية في المخأ.

وقال المنسق الإنساني في منظمة أجيال بلا قات بالساحل الغربي، ياسر الشميري، ان "الزيارة هدفت الى الإجتماع مع فريق مشروع إدارة وتنسيق المخيمات التابع لمنظمة أجيال بلا قات في المخا، وكذلك القيام زيارة ميدانية الى بعض المخيمات المتواجدة في المخا بغرض دراسة الوضع وتحديد الأسر التي تحتاج الى مأوى لتوفير مأوى إنتقالي لها". موضحا ان "ذلك كان نتيجة للتنسيق المستمر للسعي لتوفير المأوى لمثل هؤلاء الأسر المتضررة".